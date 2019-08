Apple kuunteli Sirille annettuja käskyjä – Keskeyttää laatuohjelman

on päättänyt lopettaa Siri-puheavustajan äänitulkinnan luokitteluun käytetyn projektin, koska se koetaan loukkaavan Applen asiakkaiden yksityisyyttä. Guardian kirjoitti Applen käyttämästä luokittelusta hiljattain.Luokittelun ajatuksena on käyttää ihmistyövoimaa Sirille annettujen puhekäskyjen tulkinnan laadunvalvonnassa. Tämän seurauksena Applen palkkaamat työntekijät kuulevat hyvinkin henkilökohtaisia tietoja Sirin käyttäjien elämästä. Työntekijät saavat käytännössä kuunneltavaksi audiokatkelmia Sirille annetuista käskyistä. Tiedostoista on poistettu ennakkoon henkilön tunnistamiseen liittyvät tiedot. Työn tavoitteena on varmistaa, että Sirin on kuullut sille annetut käskyt oikein.Apple on päättänyt nyt keskeyttää taustatyön maailmanlaajuisesti, mutta sitä on tarkoitus jatkaa tulevaisuudessa, mutta käyttäjiltä kysytään tähän erikseen lupa. Näin ollen kenenkään ei ole pakko osallistua laaduntarkkailuohjelmaan.Samanlaista laaduntarkkailua käyttävät myös Amazon sekä Google omien puheavustajien kehityksessä. Applen kohdalla paljastus on kuitenkin nolo, koska yhtiö on pyrkinyt profiloitumaan juuri yksityisyydensuojan kunnioittamisella.