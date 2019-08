Huawei valmistautuukin korvaamaan Androidin – Esimakua tulossa jo tällä viikolla

on saamassa valmista aikaiseksi nopealla aikataululla oman käyttöjärjestelmän kehityksessä. Hongmeng OS saatetaan paljastaa jo tällä viikolla, kun Huawei järjestää 9. elokuuta Dongguanin kaupungissa ohjelmistokehittäjille suunnatun tapahtuman.Aluksi Hongmengin arveltiin olevan Huawein kehittämä vastine Androidille, jota Huawei ei voi käyttää enää elokuun jälkeen uusissa puhelimissaan. Huawei ei saa myöskään tukea nykyisten puhelimien päivittämiseen Googlelta Yhdysvaltojen asettamien pakotteiden takia. Yhdysvallat syyttää Huaweita vakoilusta, minkä takia yhdysvaltalaisia yhtiöitä on kielletty tekemästä yhteistyötä Huawein kanssa.Huawein johto on viestinyt, että Hongmeng OS olisi suunnattu IoT-laitteisiin eikä siis soveltuisi älypuhelimiin. Kiinalaisen Global Times -julkaisun mukaan Huawei aikoisi kuitenkin esitellä Hongmeng-pohjaisen puhelimen jo tämän vuoden lopulla. Julkaisun mukaan ensimmäinen Hongmeng-pohjainen puhelin olisi Mate 30 -sarjaa ja maksaa 2000 juania (noin 260 euroa).