Samsung paljasti 4G-tuelliset Galaxy Watch Active2 -älykellot

Samsung on päivittänyt älykellomallistoaan tuomalla markkinoille Galaxy Watch Activen seuraajan. Galaxy Watch Active2 tulee saataville niin 40 millimetrin kuin 44 millimetrin kokoisina. Molemmissa malleissa käytetään pyöreää Super AMOLED -paneelista valmistettua kellotaulua.



Pyöreänäyttöisen kellon käyttöliittymää on parannettu lisäämällä mahdollisuus kiertää kellokehää sekä myötä- että vastapäivään. Älykello tunnistaa yli 39 liikuntamuotoa, joista seitsemän on rekisteröity laitteeseen oletuksena mukaan lukien juoksu, kävely, uinti, soutu, elliptinen cross trainer ja dynaamiset harjoitteet. Uudistetulla juoksuvalmentaja-sovelluksella käyttäjä voi seurata taas tahtiaan reaaliajassa ja valita seitsemästä erityyppisestä juoksuohjelmasta harjoittelutavoitteiden saavuttamiseksi.

Galaxy Watch Active2:n takaa löytyy kaksinkertainen määrä terveysantureita, joilla kello seuraa käyttäjän kehoa. Antureiden avulla voidaan esimerkiksi mitata omaa stressitasoa.



Galaxy Watch Active2 on yhteensopiva niin Android- kuin iOS-laitteiden kanssa. Pienempi 40 millimetrin kello maksaa 479 euroa ja kookkaampi 44 millimetrin malli maksaa 499 euroa. Molemmissa kelloinssa on 4G-tuki. Kellojen rungon materiaalina on ruostumaton teräs ja värivaihtoehtoja on tulee saataville kolme kappaletta: musta, hopea ja kulta.