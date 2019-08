WhatsAppin nimi pysynyt samana – Uutisankka vai onko nimi todella vaihtumassa?

Viikonloppuna uutisoitu tieto WhatsAppin ja Instagramin nimien muuttumisesta ei välttämättä pidä tarkalleen paikkaansa. Sovellusten esittelyissä on kyllämaininta, mutta ainakaan vielä se ei ole päätynyt sovellusten virallisiin nimiin.The Informationin uutisoimien tietojen mukaan Facebook aikoisi muuttaa WhatsAppin ja Instagramin nimiä niin, että niiden perään tulisi edellä mainittu-lisäke. Näin WhatsApp Messenger olisi tulevaisuudessa WhatsApp from Facebook ja Instagram olisi Instagram from Facebook. Sovelluskaupoissa ohjelmien nimet ovat pysyneet ennallaan, mutta esittelytekstien alkuihin on tullut kyllä- ja-maininnat.Voi kuitenkin olla, että esittelytekstien muuttaminen on merkki isommasta muutoksesta, joten ohjelmien nimet voivat vielä muuttua.