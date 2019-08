Galaxy Note10:n tekniset tiedot paljastuivat etukäteen

Samsung järjestää myöhemmin tänään New Yorkissa Unpacked-lehdistötilaisuuden, jossa yhtiö paljastaa uuden sukupolven Galaxy Note -älypuhelimet. Samsung on puhunut melko avoimesti puhelimesta muun muassa osavuosikatsauksessan, mutta teknisiä tietoja yhtiö ei ole tietenkään halunnut paljastaa.



Tekniset tiedot ovat kuitenkin jo vuotaneet Droid Life -verkkosivuston kaiveluiden ansiosta. Sivusto näyttää päässeen käsiksi puhelimien markkinointisivustolle ja ottanut siellä olevista tiedoista ja kuvista ruutukaappauksia. Mitään todellista uutta tietoa kuvakaappauksista ei ilmene, mutta ainakin ne antavat aiemmin vuotaneille tiedoille lisätukea.

Galaxy Note10:ssä on siis 6,3 tuuman Infinity-O-näyttö, mutta sen rinnalla markkinoidaan vieläkin suurempaa 6,8 tuuman Note10+ -mallia. Puhelimien näytöt siis kattavat koko etupuolen -- vain etukameran kohdalla on pieni aukko, jota näyttö kuitenkin ympäröi. Molemmissa puhelimissa on uusi S Pen -kynä, josta löytyy muun muassa tuki eleliikkeille.



Note10:ssä on 3400 milliampeeritunnin akku ja Plus-mallissa on 4300 milliampeeritunnin akku. Puhelimet sisältävät Superfast Charge -latauksen, joka nimensä mukaisesti nopeuttaa puhelimen akun latausta. Samsung lupauksiin kuuluu myös ammattitason kamera, jolla videoihin saa bokeh-efektin ja myös äänen tarkkuustallennus on mahdollista. Tarkkuustallennus tarkoittaa sitä, että voit valita miltä etäisyydeltä kuuluvat äänet taltioituvat videolle.



Droid Lifen mukaan Galaxy Note 10:n hinnat alkavat 949 dollarista ja Galaxy Note 10+:n hinnat alkavat 1099 dollarista. Hinnoittelu on samalla tasolla kuin aikoinaan Note9:n kohdalla.