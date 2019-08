Samsung paljasti jo yhden teknisen tiedon Galaxy Note10:stä

Vaikka:n julkaisuun onkin vielä muutama tunti aikaa, ei korealaisjätti silti malttanut olla esittelemättä ennakkoon puhelimeen mitä todennäköisimmin päätynyttä uutta järjestelmäpiiriä Uusi järjestelmäpiiri on nimeltään Exynos 9825 ja se on valmistettu 7 nanometrin EUV-tuotantoteknologialla (Extreme Ultraviolet). Arkkitehtuurin osalta piiri lienee lähes identtinen Galaxy S10:ssä käytetyn Exynos 9820:n kanssa, mutta tuotantotekniikka on vaihtunut 8 nanometrin LPP-prosessista edellä mainittuun uuteen 7 nanometrin tekniikkaan.Järjestelmäpiirissä käytetään siis Galaxy S10:stä tuttuja Cheetah M4 -suoritinytimiä ja Mali-G76-grafiikkprosessoria, mutta viimeksi mainitun kellotaajuutta on nostettu Galaxy S10:een nähden. Järjestelmäpiirille on integroitu myös 2 Gbps:n tiedonsiirtonopeuksiin yltävä 4G-modeemi.