Apple yrittää ohjailla sinua – Varoittaa jos akku vaihdettu väärässä huoltoliikkeessä

Apple on lisännyt uusimpiin iOS-käyttöjärjestelmäversioiden akkuasetuksiin kätevän näkymän, josta näkee millaisessa kunnossa iPhonen akku on alkuperäiseen verrattuna. Akkujen varauskapasiteetilla on tapana kulua käytön myötä, minkä takia ne eivät lataudu yhtä täyteen kuin aiemmin.Akkuasetuksissa kerrotaan miten paljon varauskapasiteettia on akusta hävinnyt alkuperäiseen tilanteeseen verrattuna. iOS 12:n ja iOS 13:n uusiin versioihin on lisätty uusi "ominaisuus" , joka kuitenkin estää tämän lukeman näkemisen jos akku on vaihdettu kolmannella osapuolella. Lukemaa ei esitetä siinäkään tapauksessa, että akku on Applen oma akku, mutta sen on asentanut joku ulkopuolinen.Akun tila esitetään vain jos Apple itse tai sen valtuuttama huoltamo on vaihtanut akun. Tempun ajatuksena on ilmeisesti ohjailla kuluttajia käyttämään Applen virallisia huoltopalveluita edullisempien kolmansien osapuolien huoltopalveluiden sijaan.