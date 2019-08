Applella on käsissään menestysbisnes – Kohta isompi kuin iPadit

strategia nojaa tällä hetkellä voimakkaasti palveluliiketoiminnan kasvuun, mutta yhtiöllä on toinenkin kasvumoottori , jolla yhtiö voi pysyä kasvun syrjässä kiinni vaikka iPhonien myynti hiipuisikin.Apple-kommentaattorinimittäin on laittanut merkille, että Applen päälle puettavien laitteiden liikevaihto on äärimmäisen kovassa kasvussa. Liiketoiminnan piiriin kuuluvat Apple Watchin lisäksi myös Beatsin kuulokkeet sekä AirPodsit. Näiden lisäksi myyntiin kuuluu HomePod sekä sekalainen joukko lisälaitteita, mutta niiden osuus liikevaihdosta jää kokonaisuuteen nähden alhaiseksi.Cybartin mukaan puettavien laitteiden liiketoiminnan liikevaihto on nyt 16 miljardin dollarin vuositasolla ja kasvaa nyt 55-60 prosentin tahtia. Tällä menolla puettavat laitteet on isompi bisnes Applelle kuin Macit tai iPadit.