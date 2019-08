Samsung teki sen – Älypuhelimiin on tulossa 108 megapikselin kamerat

Megapikselisodan viimeiset laukaukset vaihdetaan ehkä nyt, sillä Samsung on paljastanut peräti 108 megapikselin kennon älypuhelimiin. Kenno on kehitetty yhteistyössä kiinalaisen Xiaomin kanssa.Jotta pikselit eivät pienentyisi liian pieniksi, pitää 108 megapikselin kennossa olla jo hiukan kokoakin. Samsungin kenno onkin kooltaan 1/1,33 tuumaa. Siitä huolimatta kuvia ei välttämättä kannata napsia täydellä 108 megapikselin tarkkuudella, koska kohinan määrä on todennäköisesti valtava hiukankin huonoissa valaistusolosuhteissa. Kennolla onkin tarkoitus ottaa kuvia pääasiassa niin, että neljän pikselin informaatio yhdistetään yhteen, jolloin syntyy 27 megapikselin otoksia.Kennolla on mahdollista kuvata 6K-videota 30 FPS:n kuvataajuudella.Samsung kertoo aikovansa aloittaa ISOCELL Bright HMX -kennon massatuotannon vielä tämän vuoden aikana.