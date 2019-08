Apple ja Spotify yhteistyössä – Siri saamassa tuen Spotifylle

Spotify on saamassa lähitulevaisuudessa Siri-tuen, kertoo The Information . Verkkojulkaisun mukaan Apple ja Spotify tekevät yhteistyötä Sirin käytön mahdollistamiseksi suoratoistopalvelun hallinnassa.Erityisen suurta yhteistyötä yhtiöiden välillä tuskin tarvitaan ominaisuuden suhteen, sillä Apple kertoi jo WWDC:ssä kesäkuussa, että uusi iOS 13 -käyttöjärjestelmä tuo mukanaan uudistuksia SiriKit-rajapinnan toimintoihin, mikä mahdollistaa Siri-puheavustajan käytön kolmansien osapuolien musiikkisovelluksissa. Siriä on voinut tähänkin mennessä käyttää kolmansien osapuolien sovelluksissa, Siri on tukenut muun muassa viestisovelluksia.Oletuksena Siri kuitenkin soittaa musiikkia jatkossakin Apple Music -palvelusta. Jos siis käsket Siriä soittamaan vain tiettyä kappaletta tai artistia, käytetään lähteenä Apple Musicia. Jos taas komennossa täsmennetään, että kappaleen halutaan toistuvan Spotifyssa, avautuu se silloin kyseisessä palvelussa.The Informationin mukaan Apple ja Spotify ovat keskustelleet toiminnosta jo maaliskuusta lähtien, jolloin Spotify valitti Applen kilpailua rajoittavasta toiminnasta EU:hun. Applen tarkoituksena on ehkä pehmentää tilannetta avaamalla Siriä kilpailijoille.