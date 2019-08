Facebook käytti ulkopuolista työvoimaa Messenger-viestien kuunteluun

Facebook on myöntänyt uutistoimisto Bloombergille , että yhtiö on palkannut ulkopuolista työvoimaa kuuntelemaan Messenger-pikaviestimen kautta lähetettyjä ääniviestejä. Kuuntelun tavoitteena oli varmentaa, että Facebookin tekoäly tulkitsee ääniviestejä oikein.Muutkin teknologiajätit ovat hyödyntäneet samaa mallia tekoälyn treenaamisessa, mutta kun Applen ja Amazonin kohdalla asiasta nousi kohu, Facebook päätti lopettaa viestien kuuntelun. Facebookin mukaan viestejä ei ole nyt kuunneltu noin viikkoon. Facebookin mukaan se kuunteli vain niitä käyttäjiä, jotka olivat antaneet luvan viestien kuunteluun.Lisäksi viestit oli anonymisoituja, joten Facebookin palkkaama kuuntelija ei voinut tietää kenestä on kyse. Ongelmalliseksi tilanteen tekee kuitenkin se, että Facebook ei ole missään vaiheessa kertonut kolmansien osapuolien kuuntelevan viestejä. Facebook on käyttänyt ainakin TaskUs-yhtiötä kuuntelutyön ulkoistamisessa.