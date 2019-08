Foxconn-vuoto kertoo iPhone 11 ominaisuuksista

Syksyn kovan luokan älypuhelinjulkaisut alkoivat Samsungin Galaxy-tapahtumalla, jossa yhtiö hiljattain esitteli uudet Galaxy Note10 -lippulaivapuhelimet.Tulossa on vielä entistä kovempia tuotejulkistuksia, kun lavalle nousevat Google ja Apple. Näistä ensimmäinen onkin jo paljastanut ison osan laitteestaan.Applen tulevasta iPhonestakin on jo vuotanut kuvia ja tietoja, mutta nyt iPhone-laitteita valmistavan Foxconnin työntekijä on paljastanut entistä enemmän yksityiskohtia.Väitetystä vuodosta on kerrottu kiinalaisen AnTuTu-testisovelluksen blogissa , jossa käydään läpi sisältö. Uuden iPhonen kerrotaan sisältävän mm. 64 / 256 / 512 GB versiot, joka ei ole missään nimessä yllättävää.Nopeampaa latausta ei myöskään ole tietojen mukaan tulossa ja Apple pysyttäytyy Lightning-liitännässä USB-C:hen siirtymisen sijaan. Akku on kuitenkin melkoisesti suurempi, Max-versiossa peräti 3969 mAh edeltäjän 3174 milliampeerituntiin nähden.Värivaihtoehtoja on tulossa vuodon mukaan neljä: musta, valkoinen, kultainen ja vihreä. Laitteen takaosa on nyt mattapintainen ja hieman erikoisesti vuotaja väittää, että Apple poistaa iPhone-nimen laitteen takaa Apple-logon alta.Toki kyseessä ovat vasta huhutiedot, ja vaikka AnTuTun mukaan ne olisivatkin luotettavia, niin suotavaa on ottaa tiedot varauksella.