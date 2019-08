Huawei P30 ja P30 Pro saavat päivityksen myötä uuden kameraominaisuuden

Huawei on tuomassa huippumalli P30 Pro:lle uutta päivitystä, joka pitää sisällään uudistuksia yhteen markkinoiden parhaita kameroista.EMUI-käyttöliittymän uudistava päivitys on saapumassa Huawei P30 ja P30 Pro -laitteisiin. Siinä tuodaan mukana uusi yömoodi selfie-kuvaajille.Ominaisuuden nimeksi paljastuksen tehnyt GizmoChina kertoo Super Night Mode. Moodi parantaa etukameralla otettuja kuvia erityisen vähävaloisessa ympäristössä.Toistaiseksi päivitys on vasta lähtenyt liikkeelle Kiinassa, mutta oletettavasti se on pian myös suomalaisten ja muiden maiden P30-käyttäjien käsissä.Valitettavasti tässä vaiheessa emme voi sanoa kuinka maaginen uusi Super Night Mode on, koska kuvia tai ainakaan vertailukuvia ei ole tiettävästi verkossa julkaistu.Tietojen mukaan kyse ei kuitenkaan ole takakameroiden Night Mode -ominaisuuden uudelleen käytöstä etupuolella, vaan Super Night Mode on eri tavalla toimiva ominaisuus.Päivitys, jonka versio on tiettävästi 9.1.0.193, tuo mukanaan myös mm. parannuksia sormenjälkilukijaan ja videoeditointiominaisuuden Galleria-sovellukseen. Lisäksi mukana on Androidin elokuun tietoturvapäivitykset.Toivottavasti odottavan aika ei ole kovin pitkä.