Motorolan uusin älypuhelin tarjoaa zoomilla varustetun neloskameran

Motorola One Zoom (not Pro) with light-up Moto logo on rear, special Alexa integration (aka not an Android One phone) and that massive 48MP quad cam dual OIS array on rear. pic.twitter.com/DChaB9APNA -- Roland Quandt (@rquandt) August 13, 2019

Motorolalla puuhataan paraikaa uutta One-malliston älypuhelinta, ilmenee uudesta vuodosta.Saksalaissivuston mukaan Motorola valmistelee uuden One Zoom -puhelimen julkaisua, jonka nimestä voisi päätellä pari asiaa.Kyseessä on mitä todennäköisimmin Android One -käyttöjärjestelmällä varustettu puhelin ja lisäksi siinä on zoom-linssillä varustettu kamera.Näin ei kuitenkaan vuodon mukaan ole. Vaikka laitteessa onkin zoom-linssi, niin One-lisänimi ei tällä kertaa viittaa Android One -käyttöjärjestelmään.Motorola on päättänyt sisällyttää laitteeseen Amazonin Alexa-avustajan integroinnin, kenties siinä on syy miksi Googlen erityiseen Android One -ohjelmaan ei kuuluta.Tiedot kertovat, että laitteessa on Qualcommin keskiluokan Snapdragon 675 -piiri, joten laite ei ole huippupuhelinten tasoa. Siitä löytyy kuitenkin muutamia erittäin mielenkiitoisia ominaisuuksia.Näistä olennaisin on tietysti kamera, joka sisältää peräti neloskameran. Siihen sisältyy mm. 48 megapikselin optisesti vakautettu sensori. Muihin ominaisuuksiin kuuluu 4 gigatavua RAM-muistia, 128 gigatavua UFS-tallennustilaa sekä muistikorttipaikka.Virallinen julkistus tapahtunee IFA 2019 -messuilla Berliinissä ensi kuussa ja hinnaksi odotetaan noin 400 euroa. Tapahtumasta odotetaan myös sisarlaitteita One Action ja One Macro.