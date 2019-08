OnePlus aikoo julkaista toisen 5G-puhelimen – Luvassa maailmanlaajuinen julkaisu

toimitusjohtajakertoi brittiläiselle Financial Times -talousjulkaisulle yhtiön aikovan seuraavaksi laajentua Pohjois-Amerikan markkinoille. Lisäksi luvassa on televisiomalli , mutta tänä vuonna markkinoille tulee myös toinen 5G-älypuhelin.OnePlus paljasti yhtiön ensimmäisen 5G-matkaviestinteknologiaa hyödyntävän älypuhelimen keväällä ja OnePlus 7 Pro 5G:tä on tullut sittemmin myyntiin muun muassa Britanniassa ja Suomessa. OnePlussalla on ollut tapana julkaista puhelimia puolen vuoden sykleissä, joten ei liene kovin suuri yllätys, että uudet mallit tulevat taas ennen joulua ja joukossa on varmasti myös 5G:llä varustettu malli.Pete Laun mukaan tämän toisen 5G-puhelimen kohdalla puhutaan suuremmasta maailmanlaajuisesta julkaisusta, kun edellinen julkaisu keskittyi vain valikoiduille markkinoille. Lau uskoo, että yhtiön asiakaskunnasta löytyy paljon tekniikkaa hyvin tuntevia ihmisiä, jotka ovat varmasti kiinnostuneita 5G:n nopeista yhteyksistä.