Tuleva Huawein huippupuhelin muistuttaa vanhaa Lumia-puhelinta

Vuoden loppuun mahtuu vielä monta huipputason puhelinjulkaisua, joista tietysti ensimmäisenä mieleen ponnahtavat Googlen ja Applen uutuudet, mutta näiden lisäksikin tulee vielä parit erittäin mielenkiintoiset laiteuutuudet.Yksi näistä on Huawein uusi suurikokoinen huippupuhelin Mate 30 ja sen sisarmalli Mate 30 Pro. Galaxy Note -malliston tappajaksi suunniteltu Mate-mallisto uudistuu todennäköisesti syys-lokakuussa, huhuissa on arvioitu syyskuun 19. päivän julkaisusta.Melkoisen varmasti esimerkiksi kameran osalta tulossa on laite aivan kirkkaimmasta kärjestä, joka haastaa kaikki vuoden kovimmat kamerapuhelimet. Tekniset tiedot eivät ole tässä vaiheessa tietysti vielä täysin tiedossa, mutta jotain laitteesta jo tiedämme vuotojen perusteella.Useat vuodot suojakuorivalmistajilta kertovat , että ainakin laitteen Pro-versioon on tulossa pyöreä kamerakumpu. Huhujen mukaan kummusta löytyy edeltäjän tavoin kolmoiskamera.Kuvavuodon perusteella (yllä) pyöreä muoto tuo mieleen erityisesti yhden suomalaisille hyvin läheisen laitteen. Kyseessä on tietysti samankaltaisella pyöreällä kamerakummulla varustettu Lumia 1020. Kameroita tosin Huawein laitteessa on kolminkertainen määrä.Uusimpien huhujen mukaan Huaweilla on tarjota Mate 30 -laitteisiin myös peräti 25 watin langaton pikalataus. Kyseessä on todennäköisesti julkaisuhetkellä nopein langaton pikalataus.Vertailun vuoksi uusi Galaxy Note10 pystyy yhtä nopeaan lataukseen juuri ja juuri langallisesti, joskin Note10+ erikseen ostettavalla laturilla pääsee peräti 45 wattiin.Monet älypuhelimet jäävät 25 watin latausnopeudesta myös langallisen latauksen osalta. Tässä vaiheessa kyse on tietysti vasta huhuista, joten odotetaan virallista tietoa ennen kuin liikaa juhlimme.