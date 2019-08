Uusien iPhonien julkaisupäivä paljastui?

iOS 13 -käyttöjärjestelmän beta-version sisäisistä aineistoista on löytynyt kuvatiedostoja , joiden sisältämien vinkkien perusteella on päätelty, että Apple saattaa julkaista uuden sukupolven iPhonet syyskuun 10. päivänä.Vihjeet päivämäärään löytyivät ruutukaappauksia sisältävästä kansiosta, jonka sisältö oli nimetty määreelläja perässä oli päivämäärä 10. syyskuuta. Voi toki olla, että Apple aikoo julkaista iOS 13 -käyttöjärjestelmän tuona päivämääränä ja uudet iPhonet esiteltäisiin jonain toisen päivänä. Usein näiden kahden tuotteen julkaisu on kuitenkin osunut samalle päivälle.Historiaa kun katsoo, ovat iPhonien julkaisut osuneet syyskuun alkupuoliskolle. Tällä haavaa ei ole mitään syytä olettaa, että Apple lipsuisi tästä perinteestä. Viimeisten seitsemän vuoden aikana iPhonet on esitelty syyskuun alussa.