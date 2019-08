Huawei kehittää nyt korvaajaa jo Google Mapsille

Huawein kivinen taival Androidin kanssa viimeisten kuukausien aikana on johtanut tässä vaiheessa siihen, että yhtiö on julkaissut oman Harmony OS -käyttöjärjestelmän.Se ei kuitenkaan ole ensisijaisesti tarkoitettu älypuhelimille, mutta tilanteen vaatiessa se soveltuu se siihenkin. Tämä siis tarkoittaa, että esimerkiksi Trump-pannan uudelleenaloittamisesta johtuen yhtiö saattaisi siirtyä puhelimissaan omaan käyttöjärjestelmään.Näin ei todennäköisesti ole tapahtumassa mikäli kauppayhteydet Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä eivät heikkene olennaisesti.Huaweilla ei kuitenkaan oteta mitään riskejä enää Androidin suhteen, ja tästä kertoo entistä enemmän uusin paljastus Kiinan hallinnon China Dailyn mukaan.Tietojen mukaan Huaweilla on työn alla nyt jo korvaaja myös Googlen yhdelle tärkeimmistä älypuhelinsovelluksista. Kyseessä on karttasovellus Google Maps, joka Androidin poistuessa korvattaisiin kiinalaisyhtiön sovelluksella.Huawei on esitellyt Map Kit -sovelluksen, jolla sovelluskehittäjät voivat osallistua yhtiön karttateknologian käyttäjiksi. Map Kitin käyttäjiksi on kerrottu mm. venäläisjätti Yandex.Toki matka on vielä kovin pitkä Androidin kaltaiseen massiiviseen ekosysteemiin, ja Huawei varmasti toivoo, ettei sen tarvitse koskaan korvata Googlen käyttöjärjestelmää ja sen mukana tulevia ominaisuuksia ja sovelluksia omillaan.Huawei ei kuitenkaan voi sataprosenttisesti luottaa siihen, että sillä on jatkossa pääsy yhdysvaltalaistuotteisiin, joten katastrofin tapahtuessa sen täytyy nopeasti pystyä muuntumaan.