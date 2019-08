Instagram uudistuu pian: Parempi Boomerang ja Story

Instagramin tulevista uudistuksista kerrottiin jo huhtikuun tienoilla, kun sen emoyhtiö Facebook järjesti F8-kehittäjätapahtuman. Kuvapalveluun luvattiin mm. uutta Story Camera -käyttöliittymää.Tutkija ja blogaaja Jane Manchun Wong onkin havainnut Instagramin Android-sovelluksen koodista vielä julkaisemattomia ominaisuuksia.Näistä kenties tärkein on juuri aiemmin mainittu Story Camera -uudistus, jonka myötä uudistuvat myös ikonit, mutta uutta on tulossa myös mm. Boomerang-ominaisuuteen.Boomerang saa uusia moodeja, joissa repeatillä pyörivää klippiä voidaan jatkossa pyörittää peräti kuudessa eri moodissa. Näistä moodeja Wong esittelee oivasti blogissaan Lisäksi Wong esittelee myös miten uudet tarinoiden sommitelmat (Layout to Stories) värittävät Instagramin suosittua ominaisuutta, joka on tarjolla myös Facebookissa.Muihin julkaisemattomiin ominaisuuksiin kuuluvat mm. kommenttien jakaminen ja ilmoitusten suodattaminen.Julkaisuaikataulusta ei tässä vaiheessa ole vielä tietoa.