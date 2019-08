Nvidia tuo pilvipelipalvelunsa Android-puhelimiin

on ollut suoratoistopelaamisessa mukana jo useamman vuoden, joten siltä on odotettu reagointia tänä vuonna yltyneen kilpailun muodostamaan paineeseen. Vastaus on nyt saatu: GeForce Now -suoratoistopalvelu laajenee Android-älypuhelimiin Tällä hetkellä GeForce Now on saatavilla julkisena beta-versiona Mac- ja PC-tietokoneille sekä Nvidia Shield TV -medialaitteelle. Myöhemmin tänä vuonna GeForce Now -palvelun pelejä voi pelata myös liikkeessä, kun se julkaistaan Android-älypuhelimille. Samalla Nvidia aikoo myös poistaa beta-merkinnät palvelusta, joten GeForce Now on kypsymässä täyteen iskuun.GeForce Now'n luvataan toimivan ainakin LG:n ja Samsungin Android-puhelimilla. Googlen Stadia-suoratoistopalvelu tulee vuorostaan tukemaan yhtiön omia Pixel-puhelimia.Nvidia ilmoitti myös tuovansa säteenjäljitysteknologiaa tukevat GeForce RTX -grafiikkapiirit palvelimiin, joten säteenjäljitystä voidaan hyödyntää enenevissä määrin myös pilvessä toimivissa palveluissa.