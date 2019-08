Luksus tekee paluun? Apple Watchista tulossa titaaniset ja keraamiset vaihtoehdot

Viime vuonnaälykellomallisto kaventui kun valikoimista poistuivat kalliit Edition-kellot. Tämä mallisto saattaa kuitenkin olla tulossa takaisin tänä vuonna, sillä watchOS 6:n uudesta beta-versiosta on löydetty taustakuvia, jotka v iittaavat titaanisten ja keraamisten kellojen julkaisuun Tiedossa ei ole sitä, että ovatko titaaniset ja keraamiset kellot osa vanhaa Series 4 -sukupolvea vai onko tänä vuonna tulossa uudet Series 5 -kellot. Luontevinta olisi ajatella, että Apple päivittää kellojen tekniikkaa taas tänä vuonna ja myyntiä vauhditettaisiin uusilla materiaalivalinnoilla. Titaanisista ja keraamisista kelloista on tulossa kuvien perusteella 40 ja 44 millimetrin versiot.WatchOS 6:sta löydetyt taustakuvat liittyvät animaatioon, joka toistetaan kellon käynnistyksen yhteydessä.Apple on aiemmin myynyt keraamista materiaalivaihtoehtoa Series 2- ja Series 3 -sukupolvissa. Series 4:ssä keraamista vaihtoehtoa ei enää ollut.