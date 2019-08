Minecraft Earthiä pääsee testaamaan myös Androidilla

Heinäkuun puolivälissäkertoi aloittavansa-mobiilipelin julkisen beta-testauksen iPhone-käyttäjillä, mutta Android-pelaajien on pitänyt odottaa aina näihin päiviin saakka päästäkseen käsiksi laajennettua todellisuutta hyödyntävään peliin.Minecraft Earthin beta-testaajalla on oltava AR:ää tukeva puhelin ja siihen on oltava asennettuna Android 7 -käyttöjärjestelmä tai tätä uudempi versio. Pelissä hyödynnetään Pokemon Gon tavoin paikkatietoa ja laajennettua todellisuutta upottamalla reaaliympäristöön digitaalista sisältöä. Pelaajan tehtävä on tutkia omaa lähiympäristöä, jolloin hänen eteensä ilmestyy haasteita sekä hänelle hyödyllistä sisältöä.Minecraftin hengen mukaisesti pelaajat pääsevät rakentamaan reaaliympäristöön omia digitaalisia rakennelmia joko yksin tai kaveriporukan kanssa.Testaajaksi pääsee ilmottautumaan täällä