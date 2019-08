Vuoto esittelee tulevaa OnePlus 7T -puhelinta

OnePlus on julkaissut tänä vuonna jo kaksi älypuhelinta, toisin kuin tapana on ollut. Itseasiassa OnePlus 7:n ja 7 Pro:n lisäksi on julkistettu myös marginaalisempi OnePlus 7 Pro 5G.Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että aiemmin kaksi puhelinta vuodessa julkaissut kiinalaisyhtiö olisi tämän vuoden osalta valmis. Tulossa on vielä huhujen mukaan OnePlus 7T.Huhut vahvistavat myös hiljattain vuotaneet CAD-mallinnokset, jotka esittelevät laitteen potentiaalista ulkonäköä. Vuodon perusteella tulossa on kolmoiskameralla varustettu laite, joka muistuttaa edestä kovasti OnePlus 7 ja OnePlus 6T -malleja.Takapuolella on tällä kertaa kolmoiskamera kahden kameran sijaan. Kyseessä ei kuitenkaan ole OnePlus 7 Pro:n kaltainen kameramoduuli vaan pyöreä moduuli, jonka sisään kamerat on sijoitettu vaakatasossa.Huhujen mukaan sisuksista puolestaan löytyy Qualcommin uusin ja tehokkain Snapdragon 855+, joka nostaa suoritusukykyä jopa OnePlus 7 Pro -mallista.Tietojen mukaan julkistus ja sen jälkeinen julkaisu tapahtuisi syys-lokakuussa.