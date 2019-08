Suomalaisen Jollan ohjelmisto voi pelastaa Huawein kriisistä

Talouslehti Forbesiin kirjoittavanmukaan Huawei pohtii venäläisen Aurora OS:n käyttöä puhelimissaan, mikäli Google estää pääsyn Androidiin. Huawei esitteli hiljattain IoT-laitteisiin ensisijaisesti tarkoitetun HarmonyOS:n, mutta älypuhelimien osalta ohjelmistovalinnoissa voi vielä tapahtua muutoksia.HarmonyOS on Huawein itse kehittämä käyttöjärjestelmä, johon se on siirtymässä kiireisellä aikataululla Yhdysvaltojen ilmoitettua estävänsä Huawein kaupanteon yhdysvaltalaisten yhtiöiden kanssa. Kiireen takia HarmonyOS ei välttämättä ole vielä täysin valmis markkinoille, minkä takia Huawei halunnee myös pohtia muita käsillä olevia vaihtoehtoja.Yksi näistä vaihtoehdoista on siis venäläinen Open Mobile Platformin kehittämä Aurora OS, jonka juuret löytyvät suomalaisen Jollan kehittämäsä Sailfish OS:stä. OMP:stä 75 prosenttia omistaa Venäjän tärkein tietoliikenneyhtiö Rostelecom. Tällä viikolla Reuters kertoi Huawein asentavan Aurora OS:n useisiin tabletteihin, jotka ovat menossa venäläisten viranomaisten käyttöön