Videolla: Vivo Nex 3, jossa on vesiputousnäyttö

Suosittu tubettaja Mrwhosetheboss eli Arun Maini esittelee kuuden minuutin mittaisella YouTube-videolla tulevaa-älypuhelinta, jossa on niin sanottu vesiputosnäyttö (Waterfall screen).Videolla Arun Maini kertoo, että hän ei voi paljastaa tulevan puhelimen näytön kokoa tai teknisiä tietoja. Videon perusteella näyttö on kuitenkin iso. Puhelin näyttäisi olevan isompi kuin Samsung Galaxy S10, jossa on 6.1" näyttö. Se ei sisällä näyttölovea tai reikää etukameraa varten, vaan puhelimessa käytetään ylös nousevaa etukameraa. Näyttö on niin sanottu vesiputousnäyttö, joka kaartuu puhelimen sivuille asti.Näytön takia puhelimessa ei ole ollenkaan fyysisiä painikkeita. Puhelissa käytetään virtuaalisia painikkeita, jotka antavat haptista palautetta esimerkiksi äänenvoimakkuutta säätäessä. Mainin mukaan palaute tuntuu samalta kuin fyysisten painikkeiden painaminen.Puhelimen yläreunasta löytyy ylös nouseva etukamera, kuulokeliitäntä, virtapainike sekä mikrofoni. Pohjassa on USB-C -liitäntä, mikrofoni ja SIM-korttipaikka. Puhelimessa on myös 5G-yhteydet.Videolla mainitaan, että takakansi on lasia. Takana ovat kamerat ja Nex -logo.Takaa löytyy kolme kameraa, joiden tietoja ei kuitenkaan videolla paljasteta. Videolla otetaan kuitenkin kuvia puhelimen kameralla ja mainitaan myös, että kameran ohjelmisto tai laatu eivät ole vielä virallisia.Puhelimen julkistus tapahtuu Mainin mukaan pian.