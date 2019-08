Androidin Gmail päivittyi: Nopeampi tilin vaihto, tumma teema tulossa

Google on julkaissut Gmail-sovelluksestaan uuden version Androidille. Versiossa 2019.08.18 tuodaan useita Gmail-tunnuksia hallitsevien käyttäjien helpottamiseksi yksi merkittävä uudistus.Päivityksen jälkeen tunnuksen vaihtaminen onnistuu yksinkertaisesti ylös- tai alaspäin pyyhkäisemällä tilin ikonin (sovelluksessa oikeassa ylänurkassa) päällä. Lisäksi päivityksessä on havaittu ominaisuuksia, joita voimme odottaa tulevissa versioissa.Päivityksestä löytynyt tumma teema Gmail-widgetille vaikuttaisi vahvistavan, että Android Gmail-sovellus saa pian myös itsessään tumman teeman. Tumma teema laajenee päivityksen myötä haluttaessa aina sovelluksen käynnistysanimaatioon asti, mutta vielä sitä ei ole saatavilla itse sovellukseen, kertoo Android Central Tässä vaiheessa päivitys ei ole välttämättä saavuttanut kaikkia, mutta useita tilejä hallinnoivat saattavat haluta sen pikimminten, joten onneksi uusi sovellusversio on laitettu verkkoon jakoon APK Mirrorin välityksellä, josta sen voi ladata.