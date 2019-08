Fitbit esitteli Versa 2 älykellon - panostaa unen seurantaan, SpO2 -sensori kohta käyttöön

Fitbit Versa 2

Fitbit Premium

Fitbit Aria Air -älyvaaka

Fitbit julkaisi uuden Versa 2 -älykellon, jossa panostetaan unen, liikunnan sekä terveyden seurantaan. Älykello on ennakkomyynnissä Fitbitin verkkokaupassa 199.95 euron hinnalla. Lisäksi Fitbit julkisti maksullisen Fitbit Premium -palvelun sekä Fitbit Aria Air -älyvaa'an.Fitbit Versa 2 on Fitbit Versan seuraaja.Rakenteeltaan Versa 2 vedenkestävä 50 metriin asti, materiaalina käytetään alumiinia ja kellosta löytyy yksi painike. Näytössä käytetään AMOLED-paneelia. Sykemittari kykenee jatkuvaan sykemittaukseen. Lisäksi kello sisältää mikrofonin, jota ei ole aikaisemmin nähty Fitbit älykellossa. Mikrofonia käytetään äänikomentojen antamista varten. Versa 2 ei sisällä GPS-yhteyttä, vaan sitä varten kello pitää yhdistää puhelimeen.Akun luvataan kestävän jopa 5 päivän ajan, joka tietenkin riippuu käytöstä. Jos valitsee aina päällä olevan näytön, akun luvataan kestävän kahden päivän ajan.Uudesta älykellosta löytyy myös joitakin älykkäitä ominaisuuksia. Kelloon saa ilmoituksia puheluista ja sovelluksista. Lisäksi kello sisältää Spotify-sovelluksen, jolla voi vaikka vaihtaa soittolistaa.Fitbit panostaa yhä enemmän unen seurantaan. Fitbitin mukaan yritys on käyttänyt yli 10.5 miljardista yöunesta saatua tietoa hyödykseen uusien ominaisuuksien lisäyksessä.Kello sisältää unitilan, joka kytkee näytön pois päältä yön ajaksi ja hiljentää ilmoitukset. Ominaisuus sopii myös käytettäväksi esimerkiksi kokouksien ajaksi.Fitbit Score -ominaisuus pisteyttää yöt ja antaa tietoa unen seurannasta kiinnostuneille Fitbit-sovelluksessa. Ominaisuus toimii myös muissa Fitbit-laitteissa, jotka sisältävät sykemittarin.Fitbit lisää kaikkiin Fitbit-älykelloihin pian älykkään herätyksen, joka herättää käyttäjän optimaalisessa univaiheessa. Ominaisuus käyttää koneoppia ja herätys perustuu ennalta valittuun 30 minuutin pituiseen jaksoon.Lisäksi Fitbitin tiedotteessa kerrotaan, että Fitbit tuo julkaisee pian veren happipitoisuuden vaihtelua seuraavan ominaisuuden.Ominaisuus ilmeisesti liittyy SpO2 -sensoriin, joka on myös mainittu Fitbit Versa 2:n teknisissä tiedoissa. Sama sensori löytyy muun muassa Fitbit Versa ja Charge 3 -laitteista.Fitbit on testaillut sensorin ominaisuuksia jo hyvän aikaa, ilmeisesti jo useamman vuoden ajan. Viime vuoden lopulla oli mahdollisuus osallistua Fitbitin Sleep Score Beta -testiin, joten toivottavasti monien odottama ominaisuus tulee pian käyttöön.Fitbit Versa 2 hinta on 199.95 euroa ja se on ennakkotilattavissa Fitbitin verkkokaupasta . Myöhemmin älykello tulee saataville Suomessa jälleenmyyjien verkkokauppoihin, jotka ovat Gigantti, Power ja XXL. Fitbit Premium -palvelu on maksullinen palvelu. Palvelu tuottaa henkilökohtaisempaa tietoa käyttäjästä ja auttaa käyttäjää liikkumaan enemmän, nukkumaan paremmin ja syömään terveellisemmin. Palvelu sisältää räätälöityjä ohjelmia, edistyneitä uniominaisuuksia ja muuta. Palvelu tulee vielä saamaan uusia lisäyksiä myöhemmin. Palvelun hinta on 9.99 dollaria kuukaudessa tai 79.99 dollaria vuodessa.Fitbit Aria Air -älyvaaka lähettää Bluetooth-yhteyden avulla tiedot painosta Fitbit-sovellukseen. Sovelluksesta näkee painon muutokset ja kaikki muut terveyteen liittyvät tiedot.Fitbit Aria Air hinta on 59.99 euroa.Katso myös: