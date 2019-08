Uudet iPhone-laitteet esitellään vajaan kahden viikon kuluttua, kutsu viittaa värikkäisiin puhelimiin

Älä missaa uutisia – seuraa meitä:

Apple on kertonut tänään, että se järjestää lehdistötilaisuuden Kalifornian Cupertinossa 10. syyskuuta. Tietysti kyseessä on vuosittainen syksyn iPhone-tapahtuma, josta odotetaan useita uusia älypuhelinmalleja.



Tämänhetkisten huhujen perusteella Applella on julkistettavanaan kolme erillistä iPhone-mallia. Perusmalli iPhone 11 lisäksi tulossa on väitetysti paremmin varusteltu iPhone 11 Pro sekä suurikokoinen huippuversio iPhone 11 Pro Max.



Laitteita erottavat tietojen mukaan koon lisäksi myös mm. näyttöjen koko ja tarkkuus, akkujen koko ja kameroiden määrä. Applen odotetaan julkistavan myös uuden A13-järjestelmäpiirin, joka tuo potkua uusiin iPhone-malleihin.



Kutsun värikäs Apple-logo saattaa viitata uusiin iPhone-värehin. Edellisen sukupolven malliston värit olivat melko maltillisia, iPhone Xr:ää lukuunottamatta, mutta tulevistä iPhone 11 -väreistä on huhuttu mm. vihreää.



Viime vuoden edullisin iPhone Xr -malli on saatavilla mustan ja valkoisen lisäksi sinisenä, keltaisena ja oranssin tai pinkin kaltaisena korallina. Logo viittaisi myös purppuraan ja vihreään malliin.



Applelta odotetaan tapahtumasta myös mm. uusia iPad, Apple Watch ja AirPods -malleja, joista kaikkea ei toki välttämättä esitellä.







Jaa artikkeli Facebook Twitter Whatsapp