Xiaomi julkaisi uudet Note-laitteet: Neljä kameraa ja jopa 64 megapikseliä

Kiinalaisvalmistaja Xiaomi on esitellyt uudet Redmi-sarjan Note-puhelimet tänään. Yhtiön Redmi Note 8 ja Redmi Note 8 Pro ovat nimensä mukaisesti suuria Samsungin Galaxy Noten kaltaisia älypuhelimia edullisempaan hintaan.Redmi Note 8 -perusmalli tarjoaa 6,3 tuuman IPS-näytön Full HD+ -resoluutiolla ja sisältää mm. 4 tai 6 gigatavua RAM-muistia sekä 64 tai 128 gigatavua microSD-muistikortilla laajennettavaa tallennustilaa. Mielenkiintoisin ominaisuus on kuitenkin takaa löytyvä neloskamera, jonka pääsensori tarjoaa peräti 48 megapikseliä.Pääkameran lisäksi järjestelmästä löytyy 8 megapikselin laajakuvakamera, 2 megapikselin makrokamera sekä 2 megapikselin potrettikamera.Vaikka kameroiden määrä, ja pääkameran megapikselimäärä, kertovat, että kyseessä voisi olla aivan Galaxy Noten tasoinen laite, niin sen kyvykkyys niin kameran kuin tehojen osalta jää maltillisemmaksi. Suoritin on keskisarjan Snapdragon 665, joka pyörittää Android 9.0 -versiota ja sen päälle rakennettua MIUI 10 -versiota.Redmi Note 8 Pro on tietysti hieman kovemmilla spekseillä varustettu sisarmalli, jonka pääkamerassa tarkkuus nousee huikeaan 64 megapikseliin asti. Muu kamerakolmikko on identtinen.Pro-mallilla on kokoa enemmän ja se tarjoaa 6,53 tuuman kosketusnäytön samalla resoluutiolla. Lisäksi eroa pienempään malliin tekevät RAM-muisti (6 tai 8 gigatavua), suurempi akku (4500 vs 4000mAh) sekä tarkempi etukamera (20 vs 13 MP). Lisäksi siinä on MediaTekin Helio G90T -suoritin.Tässä vaiheessa Euroopan hinnoista ei ole tietoa, mutta vertailuksi voitaisiin sanoa, että tällä hetkellä Redmi Note 7:n hinnat liikkuvat noin 250 euron tienoilla. 300-350 euron hintataso siis lienee kaksikolla haussa.