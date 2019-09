Apple aikoo julkaista pienen pyöreän laitteen, joka estää sinua kadottamasta tavaroita

Applen on huhuttu kehittävän pientä Bluetooth-jäljitintä. Laite olisi samankaltainen kuin esimerkiksi Tile-laite, joka on tarkoitettu kiinnitettäväksi erilaisiin helposti hukkuviin esineisiin, jolloin puhelin voi ilmoittaa esineen katoamisesta kun liikut tarpeeksi kauaksi siitä (Bluetoothin kantaman ulkopuolelle).



Viitteitä tällaisesta Apple-brändätystä jäljittimestä saatiin kesäkuussa WWDC:n jälkeen, kun iOS 13:n Find My -sovelluksesta löytyi maininta tällaisesta laitteesta. MacRumors-verkkosivuston kaiveluiden perusteella kyseinen laite voisi olla ulkoasultan pyöreä kiekko, jonka keskellä komeilee Applen logo.



Applen näkemys tällaiseen Bluetooth-jäljittimeen on samanlainen kuin kilpailijoilla eli sekin ilmoittaa kun puhelin ja esine etääntyvät toisistaan ja puhelimella voi lähettää ääni-ilmoituspyyntöjä hakemisen helpottamiseksi. Erikoista on sen sijaan AR:n hyödyntäminen: puhelimella voi skannata ympäristöä ja sovellus esittää kadonneen esineen sjainnin punaisella ilmapallolla.