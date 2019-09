Nokia-puhelimet tekevät vielä tappiota – Valoa näkyy tunnelin päässä

Nokia-puhelimien valmistaminen ei lyö leiville, sillä Helsingin Sanomien tietojen mukaan HMD Globalin tilikauden tappio oli viime vuonna 189 miljoonaa euroa. Liikevaihtoa syntyi 2,4 miljardia euroa ja puhelimia myytiin yli 80 miljoonaa kappaletta.HMD Globalin tuotejohtaja Joho Sarvikkaan mukaan yhtiön viime vuoden tappiot johtuvat pääasiassa investoinneista, joilla varmistetaan kilpailukyky pidemmälle tulevaisuuteen. HMD Global on esimerkiksi satsannut jakeluun ja tuotantoon eri puolilla maailmaa, mutta samaan aikaan se on investoinut tuotekehitykseen etenkin 5G-tekniikan saralla.Positiivista kuitenkin on se, että HMD Globalin puhelinmyynti on kasvussa. Edellisvuonna liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa ja puhelimia myytiin 65 miljoonaa kappaletta.