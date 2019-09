Samsung ampuu seuraavaksi luksukseen – Ensi vuonna tulossa uusi taittuva puhelin

Ensimmäisen sukupolven taittuvanäyttöisten älypuhelimien julkaisu meni pahemman kerran pieleen, mutta Samsungilla ei ole siitä turhaan lannistuttu. Bloombergin tietojen mukaan Samsung olisi nimittäin kehittämässä toisen sukupolven mallia, jossa näyttö taittuisi tällä kertaan simpukan kuoren tavoin.Ensi vuonna julkaistavan mallin tarkempi kehityskaari riippuu hyvin paljon siitä, millaisen vastaanoton Galaxy Fold tulee saamaan. Puhelimeen on kaavailtu 6,7 tuuman näyttöä, joka taittuisi neliskanttiseen muotoon, mikä olisi helpompi sujauttaa taskuun. Uuden laitteen kehitykseen on pyydetty apua suunnittelija Thom Brownelta, joten puhelinta ollaan kohdentamassa luksustuotteiden markkinoille.Samsung suunnittelee käyttävänsä uudenlaista Ultra-Thin Glass -lasia (UTG), jonka paksuus on vain kolme prosenttia tavanomaisesta.