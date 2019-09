Microsoft aloittaa xCloudin testaamisen – Tiedossa ehkä 5G-kumppanuuksia

Mitä iloa 5G:stä oikein on? Tämä kysymys on saattanut pyöriä monenkin päässä, kun 4G-yhteyksilläkin päästään jo ihan riittävän pitkälle. Microsoft aikookin demonstroida 5G:n etuja Etelä-Koreassa julkaisemalla-pilvipelipalvelunkautta.SK Telecom toimii xCloudin testivaiheen eksklusiivisena yhteistyökumppanina. Operaattorin asiakkaat pääsevät lokakuussa etunenässä testaamaan pilvipelipalvelun toimintaa 5G-verkon lisäksi vanhemmassa 4G-verkossa. Microsoftin tarkoituksena on keskittyä ainakin aluksi xCloudin testaamiseen mobiililaitteissa, minkä takia yhteistyö SK Telecomin kanssa ei välttämättä jää ainoaksi laatuaan.Ohjelmistojätti saattaa lanseerata palvelun eri maissa operaattorikumppanien kautta ja operaattoreilla saattaa olla ajatuksia myydä 5G-liittymiä juuri xCloudin kaltaisten palveluiden varjolla.Testaus juuri Etelä-Koreassa käy järkeen, sillä maassa on paljon asukkaita, korkea väestötiheys kaupunkialueilla sekä erittäin pitkälle kehittynyt teleliikenneinfrastruktuuri.