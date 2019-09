Tinder sai haastajan – Facebook Dating lanseerattiin

Facebook on lähtenyt haastamaan Tinderin deittisovellusmarkkinoille lanseeraamalla Facebook Dating -palvelun Yhdysvalloissa ja 19 muussa maassa. Eurooppaan palvelu aiotaan tuoda vasta vuoden 2020 alussa.



Palvelun lähtökohta on melko ennalta-arvattava: sen on rakennettu Tinderin kaltaiseksi, mutta Facebookin vahvuudet tietolähteenä on osattu valjastaa paremmin käyttöön. Facebook Dating yhdistää ihmisiä, joilla on samankaltaisia mielenkiinnonkohteita Facebookin puolella. Facebook pyrkii minimoimaan deittiprofiilin luomiseen liittyvän työn, joten palveluun on helppo lähteä mukaan.



Facebook Dating -sovelluksen profiiliin on mahdollista lisätä esimerkiksi Instagram-postauksia. Myöhemmin palveluun voi lisätä myös Facebook ja Instagram Stories -viestejä. Facebook Datingissä on myös Secret Crush -toiminto, jolla voit kertoa olevasi ihastunut henkilöön. Mikäli kyseinen henkilö liittyy Facebook Datingiin, hän saa tiedon ihastuksesta, mutta henkilö paljastuu vasta jos hänkin ilmaisee kiinnostusta sinua kohtaan.