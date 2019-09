Pixel 4 saa kameraan uuden moodin ja taianomainen Night Sight paranee entisestään

Googlen Pixel 4 -puhelinten julkaisu lähestyy kovaa tahtia. Toki sitä ennen tietysti on tulossa vielä ainakin Applen uudet iPhonet, mutta monilla mielissä on jo uusin Android-kunkku. 9to5Googlen mukaan tuo Androidin uusi kuningas pitää sisällään entisestään kovemman luokan kameran, jossa on uusia ja parannettuja kuvausmoodeja.Luotettaviin lähteisiin vedoten sivusto kertoo uudesta Motion Mode -nimisestä kuvausmoodista, joka mahdollistaa laadukkaiden toimintakuvien ottamisen.Moodin on määrä tehdä toimintaotoksille sama mitä Night Sight teki hämäräotoksille. Sen on tarkoitus nostaa puhelinkamerat aivan uudelle tasolle, joka muistuttaa pikemminkin järjestelmäkameroiden kykyjä.Night Sightista puheenollen, yhtiö on samojen tietojen mukaan lisäksi parantamassa Night Sightia myös Pixel 4:ssä. Huhujen mukaan parannukset koskevat mm. nopeutta.Uudet kyvyt mahdollistavat lähteen mukaan ainakin paremman "astrografian" eli tähtitaivaan kuvaamisen.Tämän hetkisten tietojen mukaan Pixel 4:ssä on kaksi kameraa takana, joista toinen on 12 megapikselin peruskamera ja toinen varustettu 16 megapikselin sensorilla ja telefotolinssillä.