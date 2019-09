Kiinalaisvalmistaja tuo OnePlus 7 Pro -näytön huippuominaisuuden edullisempaan malliin

Joidenkin mielestä älypuhelinten kehitys on jäänyt junnaamaan jokseenkin paikoilleen. Edelleenkin tosin tulee mielenkiintoisia innovaatioita, ja myös iteratiivisia parannuksia.Yksi merkittävä parannus näyttötekniikkaan on pelipuhelimissa käytetyt korkean virkistystaajuuden näytöt. Razer Phonen 2017 esiittelemä trendi ei ole vielä noussut valtaisaan suosioon, mutta erityisesti OnePlussan hiljattain julkistaman huippupuhelimen myötä se saattaa pian hyvinkin olla.Kehuttu 90 hertsin näyttö OnePlus 7 Pro:ssa on yhtiön ensimmäinen, ja se löytyy ainoastaan OnePlussan historian selkeästi kalleimmasta mallista. Tämän lisäksi ainoastaan pelipuhelimet ovat saaneet tavallista 60 hertsiä korkeataajuisempia näyttöjä.Tulossa on kuitenkin myös muita laitteita, joissa nähdään 90 hertsin ja 120 hertsin näyttöjä. Pixel 4:ää on huhuttu yhdeksi tällaiseksi ja nyt on vahvistunut , että OnePlussan sisaryhtiö Oppolla on myös tulossa laite, jossa on 90 hertsin näyttö.Oppon omistaman Realme-brändin tulevassa puhelimessa kerrotaan olevan kyseinen ominaisuus. Tässä vaiheessa yhtiö ei kuitenkaan valitettavasti paljasta mitään muuta laitteesta, ei edes sen nimeä, mutta kertoo kuitenkin, että kyseessä on OnePlus 7 Pro:ta halvempi laite.Tämä ei sinänsä kerro myöskään oikeastaan mitään laitteesta, sillä OnePlus 7 Pro on yksi arvokkaimmista kiinalaisvalmisteisista älypuhelimista. Huhujen mukaan kyseessä voisi olla jo julkaistun Realme XT:n (kuvassa) paremmin varusteltu Pro-malli.Järjestelmäpiirin perusteella voisi kuvitella, että se on selvästi OnePlus-laitetta halvempi, sillä huhujen mukaan Realme XT Pro:n sisuksissa on keskitason Snapdragon 730G. Kamerassa ei kuitenkaan ole säästelty, vaan niitä löytyy takaa peräti neljä ja pääkamerassa megapikseleitä on 64.Valitettavasti useimmiten Realme-puhelimia ei tuoda juurikaan länsimaihin, mutta tämän myötä soisi, että asia muuttuisi. Mikäli laite saapuisi Suomeen, niin sen hinta asettuisi todennäköisesti alle 400 euroon.