Uutta tietoa Applen jäljittimestä – Tarkempi kuin markkinoilla jo olevat

Älä missaa uutisia – seuraa meitä:

Applen on määrä tuoda markkinoille ehkä hieman yllättäen uudenlainen langaton jäljitinlaite, jolla voidaan selvittää herkästi hukkuvien esineiden sijainti. Kun tällaisen jäljittimen asentaa esimerkiksi avaimenperään kiinni, löytyvät hukkuneet avaimet puhelimella nopeasti.



Markkinoilla tällaisia jäljitinlaitteita siis on useita erilaisia malleja, joten on vähän yllättävää miksi Apple vaivautuu julkaisemaan tällaista laitetta. Analyytikko Ming-Chi Kuo arvelee, että hänellä on tietoa Applen suunnitelmista. Applen jäljitinlaitteen myyntivaltti nimittäin on se, että jäljitys perustuu UWB-teknologiaan, jonka avulla saavutetaan huomattavasti tarkempi jäljitys kuin nykyisillä Bluetooth-pohjaisilla laitteilla.



Bluetoothin avulla voidaan paikantaa laite noin 5 metrin tarkkuudella. UWB:n ansiosta Applen jäljittimen tarkkuus voi olla kolmannes tästä.



Tänä syksyllä julkaistavat iPhonet tukevat UWB:tä, joten Apple tarjoaa ainakin tätä kautta hyvän syyn ostaa uusien iPhonien kylkeen vielä todennäköisesti useamman kympin maksavan lisälaitteen. Uudet iPhonet esitellään huomenna illalla Suomen aikaa.