Apple esittelee parhaillaan uudet iPhonet – tässä on iPhone 11

Apple on tänään Kalifornian Curpertinossa esitellyt uudet iPhone-älypuhelimet. Päivän ensimmäinen uusi iPhone oli nimeltään iPhone 11, joka on seuraaja yhtiön aiemmalle halvemmalle iPhone Xr -laitteelle.Erityisesti laitteissa on uudistunut kamerat, joita on nyt takana kaksi. Suuremman kameramodulin sisään istutetut kamerat tarjoavat nyt peruskameran 12 megapikselillä sekä uuden 12 megapiklisen laajakulmakameran. Peruskamera tarjoaa f/1,8-aukon sekä optisen kuvanvakautuksen ja laajakulmakamera puolestaa 120 asteen kulman.Myös etukamera on parantunut 7 megapikselistä 12 megapikseliin ja laajakulmaisempaan linssiin.Kenties tärkein softauudistus kamerassa on Night Mode, joka parantaa tulosta vähävaloisissa tilanteissa. Ominaisuus muistuttaa kovasti Googlen Night Sight -ominaisuutta.Videokuvaus onnistuu molemmilla kameroilla 4K-resoluutiolla ja 60 kuvan sekuntinopeudella.Kuten olettaa saattaa niin tehot ovat myös kasvaneet uuden A13-piirin myötä. Akku on myös entistä suurempi, joka tarkoittaa tietysti parempaa akkukestoa.Hinnat alkavat 699 dollarista.