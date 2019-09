Apple esitteli tänään uuden Apple Watchin

Applen yksi tämän päivän uutuuksista on Apple Watchin uuden sukupolven laite. Kyseessä on Applen älykellon viides sukupolvi, joka kantaa nimeä Apple Watch Series 5.



Yhtiö on keskittynyt erityisesti terveysominaisuuksiin ja sitä taustoittikin muutaman minuutin video, jossa käyttäjät kiittivät Applea erityisesti sen älykellon terveysominaisuuksista.



Niinpä Apple yhteistyössä terveysammattilaisten kanssa julkisti Apple Health Study -terveystutkimukset. Tutkimuksia tehdään mm. kuulon, naisten terveyden ja sydänsairauksien osalta.



Laitteen ominaisuuksista kenties tärkein on puolestaan uusittu näyttö. Kyseesssä on nk. always on -näyttö, joka pysyy päällä koko ajan eikä vaivu unitilaan.



Näyttöä pystytään virkistämään riippuen tilanteesta joko 60 kertaa sekunnissa tai minimissään ainoastaan kerran sekunnissa.



Muihin uusiin ominaisuuksiin kuuluu mm. kompassi, jolla on nyt oma sovellus kellossa.



Lisäksi Apple tuo uuden Apple Watch -mallin saataville keraamisena ja titanium-versiona. GPS-versioilla hinta alkaa 399 dollarista ja mobiilidatalla-versioilla 499 dollarista.



Apple Watch Series 5 saapuu Suomessa saataville 20. syyskuuta.