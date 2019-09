Apple muutti sovelluskaupan hakua – Suosi vahingossa omia ohjelmiaan

Kesän aikanahakutulokset ovat olleet iso puheenaihe, sillä Applen on nähty vääristävän niitä suosiakseen omia sovelluksia nostamalla niitä tuloksissa kärkeen. Apple on kiistänyt, että haussa olisi ollut mitään vikaa, vaan se on toiminut kuten pitääkin. Algoritmeja on kuitenkin nyt "parannettu" niin, että Applen sovellukset eivät ole enää niin näkyvästi esillä Applen mukaan sen sovelluksia ei ole keinotekoisesti nostettu hakutulosten kärkeen, vaan sovellukset pärjäävät luontaisesti Applen omissa hakualgoritmeissa. Algoritmeista löytyi kuitenkin kesällä parannettavaa, sillä algoritmeilla oli tapana suosia saman sovelluskehittäjän ohjelmia. Jos siis App Storessa haki hakusanalla "musiikki", tulee kärkeen Apple Music -musiikkipalvelu, mutta sen perään saattoivat tulla myös Podcasts- ja Clips-sovellukset – ja Spotify näkyi vasta näiden jälkeen.Applen mukaan sen hakualgoritmit seuraavat kaikkiaan 42 tekijää, jotka vaikuttavat ohjelman näkyvyyteen App Storen hakukoneessa.Syy miksi Apple haluaa kiistää virheellisesti toimineen haun on ehkä se, että asiaa tullaan puimaan hartaasti Spotifyn ja Applen välisessä oikeudenkäynnissä Euroopassa.