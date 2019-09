Apple vahvisti Arcade-pelipalvelun julkaisun ja hinnan

Älä missaa uutisia – seuraa meitä:

Apple aloitti tämän vuoden iPhone-julkistustapahtuman kertomalla uudesta pelipalvelustaan. Apple Arcade on tilauspalvelu iPhone-pelaajille, joka tarjoaa pelejä kuukausimaksua vastaan.



Apple kertoi yhteistyöstä Konamin kanssa. Peliyhtiö Konami paljasti, että sen peli Frogger in Toy Town sapauu Apple Arcadeen. Kyseessä on varsin perinteinen Frogger-peli tuotuna tähän aikaan. Peliä esiteltiin iPadillä, mutta se toimii myös tietysti iPhonella.



Konamin Frogger on yksi Apple Arcaden yksinoikeuspeleistä, joka julkaistaan heti Apple Arcaden julkaisun yhteydessä. Myös Annapurna Interactive ja Capcom olivat kertomassa omista Apple Arcade -yksinoikeuspeleistään.



Apple Arcade julkaistaan syyskuun 19. päivä 150 maassa ja tarjolle tulee yli 100 peliä tulevien viikojen kuluessa. Hinnaksi kerrotaan 4,99 dollaria (kenties 4,99 euroa) koko perheelle ja tarjolle tulee kuukauden ilmaiskokeilu.



Jaa artikkeli Facebook Twitter Whatsapp