Apple aloittaa iOS 13:n jakelun pian – Onko puhelimesi yhteensopiva?

Applen eilisen iPhone-julkistusten tuoksinnassa selvisi sellainenkin yksityiskohta, että Applen mobiililaitteet päivittyvät iOS 13 -käyttöjärjestelmään syyskuun 19. päivänä. Apple on tänä vuonna eriyttänyt tableteissa käytettävän iOS-ohjelmiston omaksi käyttöjärjestelmäkseen. iPadOS julkaistaan 30. syyskuuta.



Apple on saanut lisättyä iOS 13:een laajan laitetuen, joten se toimii kaikissa iPhone 6S:ää uudemmissa malleissa. Käyttöjärjestelmä tulee myös iPhone SE:n sekä iPod touchin (seitsemäs sukupolvi) saataville. Eilen esitellyissä iPhone 11 -malleissa käyttöjärjestelmä on luonnollisesti esiasennettuna, joten niihin ei tarvitse erikseen päivittää käyttöjärjestelmää.



iOS 13:n yksi tärkeimmistä kehitysalueista on ollut ohjelmiston suorituskyvyn parantaminen. Apple lupaa esimerkiksi Face ID -lukituksen avautuvan 30 prosenttia nopeammin, sovellusten latauskoot ovat 50 prosenttia pienempiä, ohjelmapäivitykset ovat 60 prosenttia pienempiä ja ohjelmat käynnistyvät kaksi kertaa nopeammin. Ulkoisesti kaikkein tärkein muutos on kuitenkin tumma Dark Mode -teema, joka muuttaa järjestelmän käyttöliittymän tummaksi. Tummalla värimaailmalla haetaan parempiaa akkukestoa (OLED-näytöllisissä puhelimissa) ja silmien vähäisempää rasitusta.