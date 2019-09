Tästä Apple ei eilen puhunut – AR-lasien kehitys tuli ilmi

Isojen ohjelmisto- ja laitekehitysprojektien hallinnointi ei ole aina kovin helppoa, varsinkin jos pitää samalla pitää projekti visusti salassa. Applen julkaisemasta iOS 13 -käyttöjärjestelmän GM-julkaisusta on nimittäin paljastunut tietoja Applen kehittämästä AR-laitteesta, joita ei ehkä yleisön pitäisi vielä tietää.



iOS 13:sta on nimittäin löydetty StarBoard-niminen komponentti, joka toimii CarPlayn tapaan iPhonessa, mutta se esitetään ulkoisessa näytössä. StarBoardin tapauksessa tämä ulkoinen näyttö aktivoituu päähän puettavaan laitteeseen ja StarBoardin ansiosta tässä uudessa laitteessa voidaan esittää Stereo AR -pohjaista sisältöä. Käytännössä paljastus vahvistaa sen, että Apple on todella kehittänyt omia AR-laseja.



Applen AR-laseja on kehitetty T288-koodinimen alla jo useita vuosia, mutta eräiden tietojen mukaan projekti olisi laitettu jäihin toistaiseksi. Se voi olla merkki siitä, että Apple tarvitsee laitteen kehitykseen vielä lisää aikaa. Melko pitkällä kuitenkin ollaan jo, kun siihen liittyviä tietoja on lisätty iOS 13 -käyttöjärjestelmään.