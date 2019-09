Tästä Apple ei hiiskunut paljoakaan – iPhoneihin ilmestyi täysin uusi piiri

Vähäisemmälle huomiolleeilisessä-julkistuksessa jäi puhelimiin lisätyt täysin uudet U1-piirit . Applen suunnittelemien piirien tarkoituksena on hyödyntää uutta langatonta teknologiaa laitteiden sijainnin ja paikannuksen tukena.U1-piirit tuovat puhelimiin tuen Ultra Wideband -nimiselle langattomalle tiedonsiirtoteknologialle, joka mahdollistaa esimerkiksi laitteiden paikantamisen tavanomaista Bluetoothia tehokkaammin ja tarkemmin. Ultra Widebandissa on runsaasti potentiaalia, minkä takia Applekin on päätynyt kehittämään sitä varten oman piirin. Applen demonstroi teknologian mahdollisuuksia iPhone 11 -puhelimissa uudella AirDrop-toiminnolla, jolla voidaan valita tiedoston määränpäälaite vain osoittamalla laitetta kohti.Applen on huhuttu myös hyödyntävän UWB:tä uudessa jäljitinlaitteessa, jonka voisi kytkeä avainnippuun tai muihin helposti hukkuviin laitteisiin. Näin esineiden löytäminen helpottuu, kun puhelin osaa kertoa mistä esinettä kannattaa lähteä etsimään.