Kaliforniassa tulossa voimaan uusi laki – Uber-kuljettajat saavat oikean työsuhteen?

Kaliforniassa hyväksyttiin teknologiajättien kannalta hyvin merkittävä laki, joka saattaa tehdä monista alustatalouden työntekijöistä yhtiöiden oikeita työntekijöitä. Niin Yhdysvalloissa kuin Suomessakin alustataloudessa toimivat työntekijät ovat useimmiten lähinnä yksityisyrittäjän asemassa – heille ei kuulu alustayhtiön puolesta normaaleita sosiaalimaksuja.Nyt hyväksytyn Assembly Bill 5 (AB5) -lain on tarkoitus astua Kaliforniassa voimaan 1. tammikuuta ja siinä määritellään rajat koska työntekijä luetaan työntekijäksi ja koska häntä voidaan pitää "urakoitsijana". Lain on nähty tarkoittavan käytännössä sitä, että Uber-kuljettajat ovat jatkossa työsuhteessa Uberille. Uber itse on kiistänyt tämän näkemyksen ja yhtiön lakiasiainjohtaja Tony Westin mukaan Uberin näkemys on, että laki ei muuta millään tavalla kuljettajien asemaa. Laissa määritellään käytännössä kolme ehtoa, joiden perusteella henkilö luetaan työntekijäksi. Uberin mukaan nämä ehdot eivät täyty kuljettajien kohdalla, koska he eivät toimi samalla alalla kuin Uber itse. Uber näkee itsensä teknologiayhtiönä, joka kehittää liikkumiseen tarkoitettua teknologia-alustaa. Kuljettajat eivät osallistu tämän alustan kehittämiseen, joten he eivät ole silloin Uberin työntekijöitä.Suomessa tämä sama teema on noussut esiin lähinnä ruokakuljetuspalvelu Woltin kautta.