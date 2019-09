Miten säästää ruoassa? Tällä sovelluksella saat lounaan edullisesti

Ruokahävikistä ja etenkin sen vähentämisestä on tullut iso trendi parin vuoden aikana – ja hyvä niin, sillä tavallinen kansalainen voi hyötyä siinä itsekin taloudellisesti. Kuukauden ruokalaskua voi vähentää etsimällä ravintoloiden käsiin jääneitä annoksia ja ostaa ne itselle tavallista alhaisemmalla hinnalla.Suomessa hävikkiruoan hakeminen onnistuu varsin tehokkaasti suurimmissa kaupungeissa ResQ Club -sovelluksen avulla. Mukana on iso joukko K-ketjuun kuuluvia kauppoja, S-ryhmän ravintoloita sekä yksityisyrittäjiä. Tässä kuussa Kotipizza ilmoitti myös liittyvänsä sovellukseen, joten lähiaikoina sovelluksesta voi löytää väärien täytteiden takia myymättä jääneitä pizzoja huokeaan hintaan. Pizzaa sovelluksen kautta saa jo nyt, sillä esimerkiksi Raxit ovat mukana ohjelmassa.ResQ Clubiin liittyy ainakin 230 Kotipizza-ravintolaa lokakuun 14. päivänä.Sovelluksen kautta löytyy niin ruoka-annoksia kuin esimerkiksi erilaisia "mysteeripusseja", joissa on hajanainen joukko erilaisia pian myyntiin kelpaamattomia tuotteita.Ohjelma tarjoaa oivan tavan yrittää vähentää omaa lounasbudjettia, mikäli on tottunut hakemaan lounaan ravintolasta omien eväiden tekemisen sijaan.ResQ Club -sovelluksen voit ladata Androidille Google Playstä ja iPhonelle App Storesta . Sovelluksen käyttö on maksutonta, mutta sen kautta on mahdollista ostaa ruoka-annoksia.