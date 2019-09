Pokemon Go: Viides sukupolvi saapui peliin!

Klink

Klang

Klinklang

Herdier

Stoutland

Dewott

Samurott

Watchog

Servine

Serperior

Pignite

Emboar

Cofagrigus

Yli kolme vuotta pelin julkistuksen jälkeen,jaksaa edelleen vetää miljoonia pelaajia puoleensa ja patistaa heitä kävelemään puhelin kädessä pitkin puistoja. Ykai ayy pelin jatkuvalle suosiolle on se, että peliin lisätään aina aika ajoin uusia pokemon-hahmoja kerättäväksi pelaajille. Pelin julkaisijaei kuitenkaan hoppuile uusien pokemonien tuonnin suhteen, vaan antaa pelaajien odotella rauhassa aina seuraavaa sukupolvea saapuvaksi.Maanantaina, klo 23 Suomen aikaa peliin saapuivat vihdoinensimmäiset pokemonit. Ja kuten aiempienkin sukupolvien suhteen, tälläkään kertaa kaikkea ei tule tarjolle kerralla.Tällä hetkellä ainakin seuraavat 5. sukupolven pokemonit on vahvistettu löytyvän pelistä:Tällä viikolla peliin tuodaan myös aiemmin ns. ex-raideissa saatavilla ollut, viiden tähden raid-taisteluihin. Kyseisen legendaarisen pokemonin pystyy myös, mikäli onni on myötä, saamaan hohtavana versionaPelihän on saatavilla sekä Androidille että iPhonelle, latauslinkit alla: