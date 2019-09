Apple antaa tukun rahaa Gorilla-lasin kehittäjälle – Tavoitteena kehittää lasia uuden sukupolven tuotteisiin

Apple on myöntänyt sen perustamasta Advanced Manufacturing Fund -rahastosta 250 miljoonan dollarin potin Corningille uudenlaisten lasimateriaalien kehittämisen tueksi. Applen rahaston tarkoituksena on edistää yhdysvaltalaista teollisuustuotantoa. Applen rahastosta kilahti Corningille jo vuonna 2017 noin 200 miljoonan euron potti.



Rahaston myöntämät varat on tarkoitus käyttään tuotekehitykseen, jonka tavoitteena on luoda sopiva materiaali uuden sukupolven kuluttajalaitteisiin. Lehdistötiedotteesta ei selviä sitä, että millaisiin laitteisiin lasi on tulossa. Apple käyttää Corningin lasia jo iPhoneissa, iPadeissä ja Apple Watch -älykelloissa. Applen mukaan missään muussa puhelimessa ei käytetä yhtä kestävää lasia kuin iPhone 11:ssä.



Rahalla voidaan joko kehittää taas vähän kestävämpi lasi tai vaihtoehtoisesti sillä tavoitellaan lasia, jossa on uudenlaisia ominaisuuksia. Esimerkiksi taipuva lasi on yksi suurimmista tutkimuksen kohteista tällä hetkellä.