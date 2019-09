Tinderiltä on tulossa oma TV-sarja

Deittipalvelu on levittäytymässä televisiosarjojen tuotantoon, sillä yhtiö on saanut kuvattua materiaalia oma televisiosarjaa varten. Asiasta uutisoineen Reutersin mukaan kuvaukset tehtiin Mexico Cityssä.Tinderin edustajan kertoi Reutersille, että oman TV-sisällön tarkoituksena on tukea yhtiön uutta markkinointistrategiaa, joten voisi kuvitella, että uudessa sarjassa nähdään miten Tinder yhdistää ihmisiä Mexico Cityssä ja millaisiin tilanteisiin Tinder voi ihmisiä johdattaa. Reutersin mukaan ohjelman juoni ei kuitenkaan rakentuisi deittisovelluksen varaan Tavoitteena on ilmeisesti rakentaa Tinderin ympärille kokonaan uusi videopalvelu.Viime vuonna Tinder julkaisi ihmissuhteisiin keskittyvän lifestyle-verkkosivuston nimeltä Swipe Life. Palvelulla on selvästi kova tarve päästä laajemmin osaksi ihmisten arkea. Nykyisellään Tinderin palvelujen käyttö loppuu melko pian sen jälkeen kun uusi kumppani on löytynyt.