OnePlus 7T Pro vuoti – Tältä se näyttää

Kaikki hyvä vuotaa kyllä aikanaan ja näin on totisesti käynyt:lle, joka on tarkoitus esitellä maailmalle 26. syyskuuta . Jo entuudestaan me tiedämme puhelimen tekniset ominaisuudet OnePlus 7T Pron ulkonäkökin on selvinnyt ennenaikaisesti @Onleaksin jajulkaseman lehdistökuvan ansiosta. Ulkoasu noudattaa samaa linjaa kuin aikaisemmatkin OnePlussat, joten vanhan designiin tottuneet ottavat puhelimen varmasti nopeasti omakseen. OnePlus 7T:ssä on ehkä hieman enemmän eroa aikaisempaan, sillä OnePlussan itse julkaisemien kuvien perusteella puhelimen takakameran ympärystä on suunniteltu hieman Lumia 1020 -tyyliseksi OnePlus esittelee uusia puhelimia Intiassa ja Yhdysvalloissa järjestettävissä tilaisuuksissa. Euroopassa puhelimia aiotaan esitellä vasta 10. lokakuuta. Puhelimien lisäksi OnePlus aikoinee samalla paljastaa oman televisiomallin.